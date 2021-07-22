Galatasaray Luyindama'yı satış listesine koydu

Galatasaray Kongolu stoper Luyindama için 5 milyon euro fiyat belirledi.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 13:12
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Galatasaray'ın toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için teklif bekleniyor.
 
Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran Luyindama için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcu için 5 milyon euroluk teklif bekliyor.
 
Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi. (Sporx)

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Etiketler: luyindama galatasaray
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