Galatasaray maçı öncesi Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret

Başkan Çebi’nin yanı sıra siyah-beyazlı yöneticiler de sık sık tesislere giderek tüm ekibe ve oyunculara moral desteği verdi. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin birleştirici yaklaşımı ile teknik heyete verdiği desteğin yanı sıra Sporting maçının olumsuz havasının dağılması, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürdü. Sporting maçından sonra yaptığı açıklamada oyuncularına sahip çıkan Yalçın’ın yönetimin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlılarda herkes dev randevuya odaklanırken, teknik patron Sergen Yalçın’ın da tesislerde tek tek görüştüğü oyuncularını psikolojik olarak müsabakaya hazırladığı belirlendi.

Bu arada Galatasaray derbisine büyük önem veren Başkan Ahmet Nur Çebi’nin galibiyet halinde takıma prim dağıtılmasını istediği öğrenildi. Şu an için prim konusunu gündeme getirmeyerek maçın zirve yarışındaki değerini ön plana çıkaran siyah-beyazlı idareciler tesislerde ciddi bir mesai harcıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın’la yaptığı yüz yüze görüşmelerde takımın son durumu hakkında detaylı bilgi aldığı da kaydedildi.

Necip Uysal formülü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Yalçın’ın dev randevuda Necip Uysal ’a ilk 11’de forma vermenin planlarını yaptığı öğrenildi.

Welinton’un yenilgiyle kapattıkları Medipol Başakşehir ve Sporting maçlarında ortaya koyduğu performanstan memnun olmayan siyah-beyazlı teknik adamın, Necip’i stoperde düşündüğü ifade edildi. Galatasaray’ın hızlı hücum oyuncularına sahip olmasını da göz önünde bulunduran Sergen Yalçın’ın, Welinton’u yedeğe çekip, Vida’nın yanında Necip’i görevlendirmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı.

Sergen Yalçın’ın sol bekte de arayış içinde olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı hocanın taktik çalışmalarda Umut Meraş’ı zaman zaman 11’de denediği ancak büyük olasılıkla Rıdvan Yılmaz’a 11’de şans tanıyacağı belirtildi.

Kartal kampa giriyor