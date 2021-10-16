Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber

16 Ekim 2021 Cumartesi - 13:40
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun Sporting ve Galatasaray
maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir
ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı
nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık
ekibimiz tarafından başlanmıştır.