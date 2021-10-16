Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber

Başakşehir maçı sonrası Beşiktaş'a kötü haber geldi. Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıklandı. Tecrübeli futbolcunun Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

16 Ekim 2021 Cumartesi - 13:40
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
 
 
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
 
Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
 

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Etiketler: Beşiktaş Atiba Hutchinson Galatasaray
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