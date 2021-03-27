Galatasaray maçı öncesi Boupendza şoku!

Hatayspor'un yıldız golcüsü Boupendza'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

27 Mart 2021 Cumartesi - 8:16
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Süper Lig ekibi Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi.
 
Gabon Milli Takım'da bulunan Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ganalı gazeteci Micky Jnr konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti." açıklamasında bulundu. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı.
 
Önceki gün Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yendiği maçta 24 yaşındaki futbolcu müthiş bir gole imza atmıştı.
 
Hatayspor, 1 hafta sonra ligde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu durumda Boupendza, forma giyemeyecek.

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Etiketler: boupendza korona
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