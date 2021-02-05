Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken Mesut Özil - Fatih Terim iddiası

05 Şubat 2021 Cuma - 15:33
| Son Güncelleme : 05 02 2021 - 15:39
Yarın saat 19:00’da Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray
maçı öncesi A Spor
’da yayınlanan ‘Spor Gündemi’ programında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
'İNŞALLAH MESUT OYNAR İDDİASI'
Derbinin analizini yapan iki yorumcudan Zeki Uzundurukan’ın ‘Mesut Özil – Fatih Terim
’ iddiası bir hayli dikkat çekerken, tecrübeli otoritenin ‘Terim Hatayspor
maçını izledikten sonra inşallah Mesut ilk 11’de başlar, o oyuna girdikten sonra Hatayspor büyük bir baskı yaptı bu yüzden Fenerbahçe kalesinde çok pozisyon verdi. Ayrıca Mesut oyuna girdikten sonra sadece 2 kez topla buluştu takım defansı olarak zafiyet yaşadılar’ sözleri ilgi topladı.
Programın diğer yorumcusu Haldun Domaç ise Galatasaray hakkında ‘Fatih Terim Fenerbahçe karşısında Mohamed’i değil Babel’i oynatacak’ ifadelerini kullandı.