Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken Mesut Özil - Fatih Terim iddiası

Ünlü spor yorumcularından Zeki Uzundurukan'ın Fatih Terim - Mesut Özil iddiası dikkat çekti.

05 Şubat 2021 Cuma - 15:33 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 15:39
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Yarın saat 19:00’da Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçı öncesi A Spor’da yayınlanan ‘Spor Gündemi’ programında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

'İNŞALLAH MESUT OYNAR İDDİASI'
 
Derbinin analizini yapan iki yorumcudan Zeki Uzundurukan’ın ‘Mesut Özil – Fatih Terim’ iddiası bir hayli dikkat çekerken, tecrübeli otoritenin ‘Terim Hatayspor maçını izledikten sonra inşallah Mesut ilk 11’de başlar, o oyuna girdikten sonra Hatayspor büyük bir baskı yaptı bu yüzden Fenerbahçe kalesinde çok pozisyon verdi. Ayrıca Mesut oyuna girdikten sonra sadece 2 kez topla buluştu takım defansı olarak zafiyet yaşadılar’ sözleri ilgi topladı. 
 
Programın diğer yorumcusu Haldun Domaç ise Galatasaray hakkında ‘Fatih Terim Fenerbahçe karşısında Mohamed’i değil Babel’i oynatacak’ ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler: fatih terim mesut özil galatasaray fenerbahçe
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