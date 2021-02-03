Galatasaray maçı öncesi Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş müjdesi

Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül antrenmanlara başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:31
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı, Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş de takımla birlikte çalıştı.
 
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Atakaş Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı. 
 
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Etiketler: sinan gümüş gökhan gönül fenerbahçe
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