Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de 4 eksik

Yarın Galatasaray ile TT Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de 4 eksik var.

21 Aralık 2020 Pazartesi - 14:28
İLGİLİ HABERLER
Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor 'Biz bile memnun değiliz taraftar nasıl olsun?' Fatih Terim'in aldığı ceza şok etti! 1 sezon kaçırmış Onyekuru'ya talip olan kulüp Galatasaray'ı şaşırttı Belhanda - Emre Akbaba kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
 
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların daha şut çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Kafilenin bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği bildirildi.
 
Öte yandan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 oyuncu da yarın forma giyemeyecek.
 
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: göztepe galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut Emre Belözoğlu'na 4 isim verdi! ' Bunları kadro dışı bırakın' Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut Emre Belözoğlu'na 4 isim verdi! ' Bunları kadro dışı bırakın'
Cenk Tosun bombası! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyorCenk Tosun bombası! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor İşte Beşiktaş'ta 1 dakika bile süre almayan tek futbolcu!İşte Beşiktaş'ta 1 dakika bile süre almayan tek futbolcu! Galatasaray'da Saracchi kararı verildi! 'Geç kaldın...'Galatasaray'da Saracchi kararı verildi! 'Geç kaldın...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.