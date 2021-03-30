Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da Boupendza depremi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Boupendza Galatasaray maçında yok.

30 Mart 2021 Salı - 7:11
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Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 
 
Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubunda Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Ligin 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
 
Öte yandan Gabol Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

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Etiketler: boupendza hatayspor galatasaray
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