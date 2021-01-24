Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da iki sakatlık

Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç sakatlandı.

24 Ocak 2021 Pazar - 11:31
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Yeni Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
 
Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.
 
Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç ile ilgili bilgi veren Ayaz, “Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.
 
Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.

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Etiketler: ertaç özbir Mustafa Eskihellaç malatyaspor galatasaray
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