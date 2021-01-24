Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da iki sakatlık

Yeni Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.



Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.