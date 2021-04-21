Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı patladı: Çok sinirliyim...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 21:59
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Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;
 
Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın
 
ÜZGÜNÜM, SİNİRLİYİM
 
Üzgünüm, sinirliyim. Bu oyuna odaklanacaksın. Bu oyun duyguların ve kahramanlıkların oyunu değil, o anlamda da sinirliyim. Oyunu ele almışsın ve puan kaybediyorsun, 5 haftadır
 
TRABZONSPOR FORMASI AĞIRDIR
 
Trabzonspor forması ağırdır ve hedefe oynayacaktır. Hedefi yakalamak üzereydik. Önümüzdeki sene hedefi yakalamak için koşacağız ve anları doğru oynayacağız.
 
94 DAKİKA HER ŞEY ELİNİN ALTINDA
 
Şu an yediğimiz golün oyuncu değişikliğiyle bir alakası yok. Hata, hata, hata... 94 dakika her şey elinin altında. Bunun için sinirliyim. Futbol bir akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değildir.

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