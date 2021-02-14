Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den gündemi sarsan paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.

Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.

Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.