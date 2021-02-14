Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den gündemi sarsan paylaşım!

Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra saha yönetimine tepki gösteren Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım dedi.

14 Şubat 2021 Pazar - 20:38
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Fenerbahçe, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.
 
Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.
 
Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.
 
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından "devam" kararı verilmişti.



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Etiketler: fenerbahçe galatasaray kasımpaşa
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