Galatasaray maçına saatler kala Boupendza'nın testi negatif çıktı!

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Vardı, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nın maçlarının ardından Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Boupendza'nın Türkiye'de yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun ellerine ulaştığını aktaran Vardı, "Boupendza'nın Gabon'da yapılan testi negatifti, Türkiye'de de test yaptırdık, yapılan test sonucu tekrar negatif çıktı." dedi.