Galatasaray maçına saatler kala Boupendza'nın testi negatif çıktı!

Atakaş Hatayspor'un ilk koronavirüs testi pozitif çıkan golcüsü Aaron Boupendza'nın ikinci testinin negatif sonuçlandı. Yıldız golcü bu akşam oynanacak Galatasaray maçında oynayabilecek.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:56
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Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.
 
Vardı, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nın maçlarının ardından Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.
 
Boupendza'nın Türkiye'de yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun ellerine ulaştığını aktaran Vardı, "Boupendza'nın Gabon'da yapılan testi negatifti, Türkiye'de de test yaptırdık, yapılan test sonucu tekrar negatif çıktı." dedi.
 
Vardı, Boupendza'nın bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev vermesi halinde forma giyebileceğini sözlerine ekledi.
 

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Etiketler: Galatasaray Boupendza Atakaş Hatayspor
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