Galatasaray maçına Sacha Boey damga vurdu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde oynadığı St. Johnstone maçında yeni transferlerden Sacha Boey'un performansı dikakt çekti. Ayrıca genç futbolcu, kariyerindeki ilk golünü attı.

05 Ağustos 2021 Perşembe - 23:37
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UEFA Avrupa Ligi 3. elem turunda Galatasaray ile St. Johnstone'un kozlarını paylaştığı mücadelede yeni transferlerin performansı dikkat çekti.
 
SACHA BOEY'A ÖVGÜLER
 
Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, 61. dakikada rakip ağları havalandırdı.
 
Sarı-kırmızılı formasıyla ilk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.
 
Ayrıca genç oyuncu, genel performansıyla da taraftarları memnun etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

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