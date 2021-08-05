Galatasaray maçına Sacha Boey damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi 3. elem turunda Galatasaray ile St. Johnstone'un kozlarını paylaştığı mücadelede yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

SACHA BOEY'A ÖVGÜLER

Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, 61. dakikada rakip ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formasıyla ilk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.

Ayrıca genç oyuncu, genel performansıyla da taraftarları memnun etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.