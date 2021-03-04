Galatasaray maçından sonra Hikmet Karaman'dan Alper Potuk itirafı!

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman , çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Daha önceki maçlarda kırmızı kart gördüklerini, bu maçı 11 kişi bitirmenin önemli olduğunu aktaran Karaman, "Galatasaray güçlü bir takım, kulübesi de güçlü. İlk 30 dakika çok önemliydi. Korcan bir tane çıkardı, bir de geri pasından pozisyon verdik. Rakip 10 kişi kalmışken daha iyi oyunu kontrol etmemiz gerekirdi. Giren oyuncuların daha fazla etki etmesi lazım. 10 kişi de kalsa böyle takımlar 2-0'dan geri gelebilirler. Futbolcular böyle durumlarda özellikle oyuna girenlerin katkı yapması lazım. En azından sondaki yerimizi yukarılara doğru taşıdık. Zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Hep birlikte lig sonuna Ankaragücü'nü, başkentin takımını mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ALPER'İ RİZESPOR MAÇINDA OYUNA ALMADIM"

Galatasaray'ı yenmenin önemini de vurgulayan Karaman, Alper Potuk 'un performansını da överek, şunları kaydetti: