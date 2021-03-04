Galatasaray maçından sonra Hikmet Karaman'dan Alper Potuk itirafı!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından Alper Potuk'un performansını överek, "Bugün de başarılı bir maç çıkardı. O sinyali verdi." dedi.

04 Mart 2021 Perşembe - 7:41
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Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
 
Daha önceki maçlarda kırmızı kart gördüklerini, bu maçı 11 kişi bitirmenin önemli olduğunu aktaran Karaman, "Galatasaray güçlü bir takım, kulübesi de güçlü. İlk 30 dakika çok önemliydi. Korcan bir tane çıkardı, bir de geri pasından pozisyon verdik. Rakip 10 kişi kalmışken daha iyi oyunu kontrol etmemiz gerekirdi. Giren oyuncuların daha fazla etki etmesi lazım. 10 kişi de kalsa böyle takımlar 2-0'dan geri gelebilirler. Futbolcular böyle durumlarda özellikle oyuna girenlerin katkı yapması lazım. En azından sondaki yerimizi yukarılara doğru taşıdık. Zorlu maçlar devam ediyor. Herkesten çok çalışmalıyız. Bu galibiyet bizi şımartmayacak. Hep birlikte lig sonuna Ankaragücü'nü, başkentin takımını mutlu sona ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
"ALPER'İ RİZESPOR MAÇINDA OYUNA ALMADIM"
Galatasaray'ı yenmenin önemini de vurgulayan Karaman, Alper Potuk'un performansını da överek, şunları kaydetti:
"Alper'i Rizespor maçında oyuna almadım. Aslında bu bir mesajdı. Alper'e şunu söyledim, 'Önce ben sana inanacağım, bak daha yaşın en olgun döneminde. Senin hedefin Ankaragücü'nde başarılı olmak ve milli takım oyuncu alternatifi olmak. Bu hedef, takım sonuncuyken olmaz. Bu takım hareketlenip orta sıralara gelirse katkın gözükürse olur. Kameralar seni gösteriyor, niye, Alper Eskişehir'de çıkış yaptı Fenerbahçe'de başarılı sezonlar geçirdi. Senin bir kaliten var, bunu hem özel hayatına hem de sahaya yansıtman lazım.' Bugün de başarılı bir maç çıkardı. O sinyali verdi."
 
 

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Etiketler: Galatasaray Hikmet Karaman Alper Potuk
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