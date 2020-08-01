Galatasaray, Maicon'un ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın, KAP'a yaptığı açıklamada "Maicon'un Al Nassr'a transferinde 1.430.000 Euro bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN MAICON'A VEDA

Sarı-kırmızılı kulüp, Maicon'a veda mesajı yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin, Al-Nassr Saudi Kulübü'ne transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

Profesyonel kariyerine Brezilya 'nın Cruzeiro takımında başlayan Maicon, Cabofriense ve Nacional takımlarında gösterdiği performansın ardından kariyerinin önemli yıllarını yaşayacağı Porto'ya transfer oldu. Burada 1 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupası kazanan takımın önemli parçası olan Brezilyalı savunmacı, 2017 yılı Temmuz ayında Brezilya'nın Sao Paolo Kulübü'nden takımımıza transfer edildi.

1,5 sezon Galatasaray ımızın formasını giyen Sambacı,2017-2018 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız kadronun önemli bir parçası oldu. Maicon Pereira Roque, Galatasaray forması ile çıktığı 57 maçta 6 gol kaydetti.

2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasarayımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz