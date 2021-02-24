Galatasaray Marcao ve Luyindama ile görüşmelere başladı

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan Marcao ve Luyindama'nın menajeriyle de masaya oturdu. Avrupa 'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor.

Marcao ve Luyindama'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak. Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.