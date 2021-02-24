Galatasaray Marcao ve Luyindama ile görüşmelere başladı

Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli defans oyuncuları Marcao ve Luyindama'nın menajerleriyle görüşmelere başladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 8:01
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Muslera şoku! Galatasaray'da Feghouli sevinci Galatasaray Muslera ile görüşmelere başladı Galatasaray'da iki transfer birden! Gedson Fernandes'te korkulan olmadı

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan Marcao ve Luyindama'nın menajeriyle de masaya oturdu. Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor.
 
Marcao ve Luyindama'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak. Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.
 
Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: luyindama marcao galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'dan Danny Welbeck. bombası! Galatasaray'dan Danny Welbeck. bombası!
Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'a tavsiye! 'Thiam ile Valencia'yı oynatırsan...'Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'a tavsiye! 'Thiam ile Valencia'yı oynatırsan...' Galatasaray'da Belhanda eşyalarını topladı yollar ayrıldıGalatasaray'da Belhanda eşyalarını topladı yollar ayrıldı Fenerbahçe'de son dakika! 'Erol Bulut'u hemen gönderelim'Fenerbahçe'de son dakika! 'Erol Bulut'u hemen gönderelim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.