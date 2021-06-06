Galatasaray Mata için Roma ile çekişiyor

Galatasaray Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata için Roma ile yarış halinde.

06 Haziran 2021 Pazar - 12:03
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Haziran sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata'ya Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.
 
SkySports'un haberinde ay sonunda sözleşmesi sona erecek ola Juan Mata'ya Manchester United düşük bütçeli bir sözleşme önerdi. Kulüpten ayrılma ihtimali yüksek olan Juan Mata'ya Galatasaray ile birlikte Jose Mourinho'nun görev yapacağı Roma'nın talip olduğu yazıldı.
 
33 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Mourinho, Chelsea ve Manchester United'da da İspanyol yıldızın hocalığını yapmıştı.
 
Yıllık 8 milyon pounda yakın ücret alan Juan Mata'nın bundan sonraki sözleşmesinde ciddi düşüşe gideceği ve Galatasaray ile birlikte Avrupa'nın önemli takımları Mata'yı iknaya çabalayacağı da haberin devamında yer aldı.
 
Bu sezon Manchester United formasını tüm kulvarlarda toplam 18 maçta 861 dakika giyen İspanyol oyuncu 3 gol 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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Etiketler: mata galatasaray roma
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