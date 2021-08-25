Galatasaray Morutan'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Galatasaray, Rumen yıldız Olimpiu Vasile Morutan'ı KAP'a bildirdi. Genç yetenek sarı kırmızılı kulüpten yıllık 600 bin euro civarında maaş alacak. Bonservisi ise 5.7 milyon euro...

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:36
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22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Steaua Bükreş ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 
 
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
 
MORUTAN, GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
 
Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.
 
Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
 
MORUTAN'IN MALİYETİ...
 
Romanya'da yayın yapan fanatik.ro'da yer alan habere göre Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Galatasaray, Morutan için şimdi 4.2 milyon euro ödeyecek. UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon euro daha ödeyecek" dedi.
 
Morutan kimdir? 
 
25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.
 
FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.
 
Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.
 
Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.
 
SAKATLIK GEÇMİŞİ
 
Morutan, 2019-2020 sezonunda yaşadığı çapraz bağlarda gerileme nedeni ile 16 maç kaçırdı.
 
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
 
Morutan'ı çok beğendiğini ve makul bir paraya Galatasaray'ın yok demeyeceğini vurgulayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:
 
''Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum.''

 

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