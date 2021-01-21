Galatasaray Mostafa Mohamed ile anlaştı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçından ağır hasarlı çıkan ve bu sezon henüz ezeli rakiplerini yenemeyen Galatasaray’ın Denizlispor galibiyeti camiaya bir nebze olsun nefes aldırdı.

21 Ocak 2021 Perşembe - 1:13 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 1:41
İLGİLİ HABERLER
Maçtan sonra Fatih Terim Arda Turan bombasını patlattı Galatasaray - Denizlispor Süper Lig - Atakaş Hatayspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 2 Süper Lig - Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 Sokratis'te son dakika! Resmen feshetti

Son 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Galatasaray’da transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, Onyekuru’dan gelen haber Fatih Terim’i bir hayli sevindirdi. 250 bin euro (kiralık) karşılığında Monaco’yla anlaşmaya varan sarı kırmızılı yönetimin ikinci bombayı da patlattığı ifade edilirken, Galatasaray’ın Mostafa Mohammed’in de işini bitirdiği öğrenildi.
 
Geçtiğimiz sezon 43 maçta 20 gol 3 asist yapan Mostafa Mohamed için Zamalek ile el sıkışan Galatasaray’ın mutlu sona ulaştığı kaydedilirken, 23 yaşındaki forvetin transferi için kulübüne baskı yaptığı ve bu sebepten dolayı Cimbom’un elinin güçlendiği vurgulandı.
 
Daha önce Fenerbahçe, Anderlecht, Alaves, St Etienne’in kapısından dönen Mostafa Mohamed’in önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atma adına İstanbul’a geleceği bildirilirken, Galatasaray’ın bu transfer için Zamalek’e 5 milyon euro ödeyeceği bilgisi geldi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Youtube kanalından açıkladı! Camiaya 3 transfer müjdesi Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Youtube kanalından açıkladı! Camiaya 3 transfer müjdesi
Galatasaray - Denizlispor maçından sonra sahanın en iyisini açıkladı! 'Ne Feghouli ne Belhanda'Galatasaray - Denizlispor maçından sonra sahanın en iyisini açıkladı! 'Ne Feghouli ne Belhanda' SON DAKİKA! Henry Onyekuru bir kez daha Galatasaray'da... İşte sözleşme şartlarıSON DAKİKA! Henry Onyekuru bir kez daha Galatasaray'da... İşte sözleşme şartları Galatasaray - Denizlispor maçından sonra Fatih Terim'den flaş açıklama! 'Haberim yok'Galatasaray - Denizlispor maçından sonra Fatih Terim'den flaş açıklama! 'Haberim yok'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.