Galatasaray Mostafa Mohamed ile anlaştı

21 Ocak 2021 Perşembe - 1:13
| Son Güncelleme : 21 01 2021 - 1:41
Son 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Galatasaray
’da transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, Onyekuru’dan gelen haber Fatih Terim
’i bir hayli sevindirdi. 250 bin euro (kiralık) karşılığında Monaco’yla anlaşmaya varan sarı kırmızılı yönetimin ikinci bombayı da patlattığı ifade edilirken, Galatasaray’ın Mostafa Mohammed’in de işini bitirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta 20 gol 3 asist yapan Mostafa Mohamed için Zamalek ile el sıkışan Galatasaray’ın mutlu sona ulaştığı kaydedilirken, 23 yaşındaki forvetin transferi için kulübüne baskı yaptığı ve bu sebepten dolayı Cimbom
’un elinin güçlendiği vurgulandı.
Daha önce Fenerbahçe, Anderlecht, Alaves, St Etienne’in kapısından dönen Mostafa Mohamed’in önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atma adına İstanbul
’a geleceği bildirilirken, Galatasaray’ın bu transfer için Zamalek’e 5 milyon euro ödeyeceği bilgisi geldi.