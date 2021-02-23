Galatasaray Muslera ile görüşmelere başladı

Galatasaray kontratı sona erecek olan Fernando Muslera ile görüşmelere başladı.

23 Şubat 2021 Salı - 10:19
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da iki transfer birden! Gedson Fernandes'te korkulan olmadı Fenerbahçe kaybeder kaybetmez Arda Turan paylaşımı patlattı Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi 7'de 7 primi 1 milyon lira!

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
 
7 aylık sakatlığının ardından Süper Lig'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı. Muslera, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.
 
Görüşmeler başladı
 
Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
 
Ayrıca Uruguaylı kaleci, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: MUSLERA GALATASARAY
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yılın transfer bombası Galatasaray'dan! Hakan Çalhanoğlu geliyor Yılın transfer bombası Galatasaray'dan! Hakan Çalhanoğlu geliyor
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 'Erol Bulut istifa ve siz ne güne duruyorsunuz sözleri'Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 'Erol Bulut istifa ve siz ne güne duruyorsunuz sözleri' Ahmet Çakar'ın Erol Bulut - Emre Belözoğlu iddiası ortalığı karıştırdıAhmet Çakar'ın Erol Bulut - Emre Belözoğlu iddiası ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'den Maurizio Sarri atağı! Napoli, Chelsea ve Juventus'tan sonra...Fenerbahçe'den Maurizio Sarri atağı! Napoli, Chelsea ve Juventus'tan sonra...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.