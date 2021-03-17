Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu! Alexandros Paschalakis...

Galatasarayi PAOK'ta oynayan yetenekli kaleci Alexandros Paschalakis ile ilgileniyor.

17 Mart 2021 Çarşamba - 20:44
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Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme yaparken, bir taraftan da Uruguaylı kaleciye iyi bir yedek arıyor. Muslera'nın sakatlığı süresince ne Okan Kocuk'tan ne de Fatih Öztürk'ten istediği performansı alamayan sarı kırmızılılar için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi.

 
Ajansspor'un derlediği Metrosport'un haberine göre, PAOK takımının file bekçisi Alexandros Paschalakis, Galatasaray'a gidebilir. Haberde sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz yaz da yabancı bir kaleci transferi düşündüğü ve Yunan eldiven için teklifte bulunduğu anlatıldı. Ancak Galatasaray'dan gelen satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinin, Paschalakis'in o dönemde takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle kulübü tarafından değerlendirilmediği vurgulandı.
 
Haberde Paschalakis'in yıllık 700 bin Euro üzerindeki maaşının bu sezon küçülmeye giden PAOK adına yüksek maliyet teşkil ettiği ve 2022'de sözleşmesi bitecek oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
 

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Etiketler: Alexandros Paschalakis galatasaray
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