Galatasaray Muslera'yı resmen açıkladı

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın kontratını yenileyecek. Uruguaylı file bekçisi için sarı-kırmızılı kulüp imza töreni düzenleyecek

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Uruguaylı yıldızın 3.5 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro'ya ineceği gelen bilgiler arasında.

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