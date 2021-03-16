Galatasaray Muslera'yı resmen açıkladı

Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile kontrat uzatıyor.

16 Mart 2021 Salı - 8:10
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Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın kontratını yenileyecek. Uruguaylı file bekçisi için sarı-kırmızılı kulüp imza töreni düzenleyecek
 
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Uruguaylı yıldızın 3.5 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro'ya ineceği gelen bilgiler arasında.
 
İŞTE O AÇIKLAMA
 
"Profesyonel futbol A takımımız kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni bugün saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır."

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Etiketler: muslera galatasaray
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