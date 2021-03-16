Galatasaray Muslera'yı resmen açıkladı

16 Mart 2021 Salı - 8:10
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın kontratını yenileyecek. Uruguaylı file bekçisi için sarı-kırmızılı kulüp imza töreni düzenleyecek
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Uruguaylı yıldızın 3.5 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro'ya ineceği gelen bilgiler arasında.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel futbol A takımımız kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni bugün saat 14:30'da ASY Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır."