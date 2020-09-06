Galatasaray Ndiaye ile el sıkıştı, top Stoke'ta! Yıllık ücreti...

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaşıldı. Transfere teknik direktör Fatih Terim 'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer nokta konulacağı bilgisi verdi.

İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamaları;

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.