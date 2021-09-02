Galatasaray NFT koleksiyonunu halka arz ediyor! Legendary, Mythical, Iconic...

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.

02 Eylül 2021 Perşembe - 11:06
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı! Önce Trabzonspor'a şimdi de Galatasaray'a transfer oldu Galatasaray'da Mustafa Cengiz hakkında karar verildi Galatasaray'a bir Muhammed daha! Galatasaray Dieng, Okay Yokuşlu ve Elneny bombasının birini patlatacak

Galatasaray Futbol Kulübü’nün benzersiz anlarla dolu tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.
 
 
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri olacak.
 
 
İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:
 
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
 
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray NFT NFT koleksiyonu Galatasaray NFT koleksiyonu Legendary Mythical Iconic
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Max Meyer ve Mergim Berisha İstanbul'a geldiler... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Max Meyer ve Mergim Berisha İstanbul'a geldiler...
Mısırlı golcü Mostafa Mohamed transferinde menajer şoku! Galatasaray'dan hamle geldi...Mısırlı golcü Mostafa Mohamed transferinde menajer şoku! Galatasaray'dan hamle geldi... Fenerbahçe'de beklenen transfer gerçekleşiyor! Yeni golcü ile anlaştı...Fenerbahçe'de beklenen transfer gerçekleşiyor! Yeni golcü ile anlaştı... Karadağ maçında Türkiye'nin yediği ilk golde herkesin atladığı detay! Kenan Karaman ayakkabısını bağlayınca...Karadağ maçında Türkiye'nin yediği ilk golde herkesin atladığı detay! Kenan Karaman ayakkabısını bağlayınca...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.