Galatasaray orta sahasına sürpriz isim: Gabriel Appelt Pires

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Appelt Pires için kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

21 Ağustos 2020 Cuma - 7:22
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Orta saha transferlerinde Mert Hakan Yandaş ve Mensah'ı transfer edemeyen ve geçen sezon forma giyen Seri ile Lemina'yı tekrar kiralamaya çalışan Galatasaray için sürpriz bir haber Portekiz basınından geldi.
 
TVI24'ün haberine göre Galatasaray, Benfica forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklif etti. Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira'nin Gabriel için Galatasaray'a cevabının '60 milyon Euro serbest kalma bedelini öderseniz transfer gerçekleşir' olduğu kaydedildi.
 
GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİ GABRIEL KİMDİR?
 
Kariyerine Brezilya'da başlayan Gabriel 2011 yılında 17 yaşındayken Juventus'a transfer oldu. Pro Vercelli, Spezia, Livorno ve Leganes'te kiralık oynadı. Oyunun iki yönünü de oynayabilen futbolcu 2016 yılında 1,5 milyon Euro karşılığında Lenages'e transfer oldu. Leganes'te sergilediği futbolla 8 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu.
 
Gabriel Benfica'da geçirdiği 2 sezonda 68 maça çıktı ve 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
 
 

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