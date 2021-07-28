Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:13
Galatasaray, İstanbul
'a getirdiği Patrick Van
Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Yeni sezon öncesinde Galatasaray
'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirdiği Hollanda
lı sol bek Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Premier Ligi’nde 213 maç oynayan Patrick van Aanholt, 21 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Hollanda Eredivisie’de de 67 maçta 5 gol ve 7 asistle boy gösterdi.
19 Kasım 2013’te ilk defa Hollanda A Milli Takımı ile tanışan oyuncu, A milli formayı 19 kez sırtına geçirdi.