Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:13
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray- PSV Eindhoven TFF, taraftarların stadyuma giriş şartlarını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve yeni VAR açıklaması Medhi Benatia Süper Lig'de! 2 yıllık sözleşme... Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan tepki: 21 sene boyunca...

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
 
Yeni sezon öncesinde Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirdiği Hollandalı sol bek Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
 
İngiltere Premier Ligi’nde 213 maç oynayan Patrick van Aanholt, 21 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Hollanda Eredivisie’de de 67 maçta 5 gol ve 7 asistle boy gösterdi. 
 
19 Kasım 2013’te ilk defa Hollanda A Milli Takımı ile tanışan oyuncu, A milli formayı 19 kez sırtına geçirdi. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray 7. transferi bitirdi! Kısa sürede resmi açıklama... Galatasaray 7. transferi bitirdi! Kısa sürede resmi açıklama...
Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor...Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor... Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken...Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.