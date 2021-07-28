Galatasaray- PSV Eindhoven

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:42
| Son Güncelleme : 28 07 2021 - 21:20
MAÇTAN DAKİKALAR
17' Aytaç Kara'nın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top dışarı çıktı.
15' Sekidika'nın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
10'
Galatasaray'da Mario Götze'nin hareketi sonrası Emre Kılınç yerde kaldı. Tedavi saha içerisinde sürüyor. Oyun
bu dakikalarda sık sık duruyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van
Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.