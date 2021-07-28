Galatasaray- PSV Eindhoven

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk ediyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:42 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 21:20
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
17' Aytaç Kara'nın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top dışarı çıktı.
 
15' Sekidika'nın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
 
10' Galatasaray'da Mario Götze'nin hareketi sonrası Emre Kılınç yerde kaldı. Tedavi saha içerisinde sürüyor. Oyun bu dakikalarda sık sık duruyor.
 
7' Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başladı.
 
İLK 11'LER
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.
 
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.
 

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