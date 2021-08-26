Galatasaray - Randers

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini ağırlıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 21:12 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 21:36
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers ile karşı karşıya geliyor. İlk mücadele 1-1 sonuçlanmıştı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
32' Direkten döndü! Feghouli'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, top üst direkten oyun alanına döndü.
 
23' Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
 
15' Boey'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
 
11' Hızlı gelişen hücumda Kehinde'nin sağdan ortasında iyi yükselen Egho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Marvin Egho
 
8' Fegouli'nin ceza yayından şutunda top yandan dışarı gitti.
 
5' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında arka direkte Diagne topu penaltı noktasına indirdi. Taylan'ın uygun durumda şutunda top üsten dışarı gitti.
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne
 
Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg

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