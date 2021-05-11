Galatasaray Ryan Donk'la yollarını ayırıyor

Yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Galatasaray, Ryan Donk'a teşekkür etmeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in listesinde 3 yerli stoper var.

11 Mayıs 2021 Salı - 15:13
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Şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen ve geçen hafta Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenerek inadını sürdüren Galatasaray’da gelecek sezonun transfer planları şimdiden yapılmaya başlandı.

DONK'A GÜLE GÜLE

Defans hattında büyük problemler yaşayan Cimbom’un Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’le yollarını ayıracağı belirtilirken, Fatih Terim’in Omar ile Yedlin’le o bölgeyi idare edeceği anlaşıldı. Sol bek sorununu Yairo Moreno’yla atlatmayı planlayan Galatasaray’da Marcao’nun partneri aranırken, sarı kırmızılıların sürpriz bir şekilde Donk’a teşekkür etmeye hazırlandığı aktarıldı.

MUSTAFA CENGİZ BOMBALAMIŞTI

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini toplamasına karşın Mustafa Cengiz’in açıklamalarıyla resmen şok geçiren Ryan Donk’un artık eşyalarını topladığı belirtilirken, Galatasaray’ın defans hattına yerli bir stoper takviyesi yapacağı bilgisi verildi.

ATAKAN ÇANYAKA LİSTEDE

Sezon sonunda Ankaragücü ile sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Atakan Çankaya’ya sıcak bakan Galatasaray’ın 22 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiği vurgulanırken, Terim’in bu futbolcu haricinde Konyaspor’da oynayan Adil Demirbağ ve Abdülkerim Bardakçı’yı da yokladığı ifade edildi.

DİĞER İSİMLER ADİL VE ABDÜLKERİM

Yeşil beyazlı formayla 37 maçta görev alan 26 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı 3 gol 3 asist yaparken, Adil Demirbağ (23) ise 23 karşılaşmada görev aldı. Türkiye Milli Takım alt yaş gruplarında forma giyen Adil’in 2023’e kadar kontratı bulunurken, oyuncuyla Avrupa kulüpleri de yakından ilgileniyor…
 

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Etiketler: donk abdülkerim bardakçı adil demirbağ galatasaray fatih terim
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