Galatasaray sağ kanat için Bulgar Despodov'u gündemine aldı

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sofiane Feghouli kalsa da gitse de sağ kanada hızlı ve efektif bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

3.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha, 21 maçta, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti. Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya 'ya transfer oldu. Gösterdiği performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3.5 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu. Ancak İtalya'da göze giremedi.

OLUMLU GEÇTİ

Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yanına Jesse Sekidika'dan daha fazla takıma katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu arıyor… Sorescu ve Jozwiak için araştırma yapan sarı-kırmızılıların önüne son gelin isim Kirill Despodov... Cagliari ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

JOKER

İki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebilen Kril Despodov, Cagliari'de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'a bir sezonluğuna gitti.