Galatasaray Seri defterini kapatmak üzere

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seri için Nantes da devreye girdi.

29 Aralık 2020 Salı - 8:00
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Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ancak kulübü Fulham'ın bonservisinde indirim yapmaya yanaşmadığı Jean Michael Seri'nin Ocak ayında sarı kırmızılılara veya Nantes'a gideceği iddia ediliyor.
 
Seri'nin Premier Lig ekibi Fulham'da kadro dışı bırakılmasının ardından geçen aylardan sonra ayrılığı kafasına koyduğu ve kış transfer döneminde oynayabileceği bir kulübe gideceği ifade ediliyor. Fransız basını, Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiğini söylediği Seri'ye şimdi de Nantes'ın talip olduğunu okuyucularına aktarıyor.
 
SERI SADECE 2 KUPA MAÇINDA OYNADI
 
10 yıl aranını ardından teknik direktörlüğe dönen Reynald Domenech'i takımın başına getiren Nantes'in devre arasında yapacağı takviyelerle ligde kalma savaşı vereceği ve ilk hedeflerden birinin de Seri olduğu konuşuluyor.
 
2022 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi olan Seri, kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş ve kadro dışı kalarak lig maçlarına çıkamamıştı. Seri sadece Lig Kupası maçlarında 1'i ilk 11'de olmak üzere 2 kez Fulham formasını giydi ve oynadığı 119 dakikada gol veya asist üretemedi.
 
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray kariyerinde ise 27 lig maçı, 3 Türkiye Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçında forma giymiş, toplamda 2906 dakika sahada kalarak 2 gol 4 asist kaydetmişti.
 

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Etiketler: seri nantes galatasaray
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