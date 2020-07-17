Galatasaray, Shon Weissman'ın peşinde

Son dakika haberi... Önümüzdeki sezon için forvet hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Wolfsberger formasıyla Avusturya Bundesliga'nın gol kralı olan Shon Weissman'ın transferi için harekete geçti.

17 Temmuz 2020 Cuma - 7:16
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Andone'nin ayrılıyor olması ve Falcao'nun sakatlık sorunları nedeniyle forvet hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Wolfsberger'in golcüsü Shon Weissman oldu. 
 
İsrail basınında ynet.co.il'in yer verdiği habere göre Fatih Terim, oyuncunun transferini isterken izlenmesi için bir gözlemci dahi yollandığı belirtiliyor. 24 yaşındaki İsrailli oyuncu için Fransa, Almanya ve Çin'den takımların devrede olduğu belirtilirken ismi verilen ekipler arasında ise Galatasaray ile Celtic yer alıyor. 
 
Avusturya'da sezona damga vuran Weissman, toplam 31 lig maçında 30 gol atmayı başardı. Lig, Avrupa Ligi ve kupa toplamında ise 40 maçta 37 golü bulunuyor. 
 
Avusturya Bundesliga'da 30 gol atan oyuncu, Guangzhou R&F'te 29 gol atan Eran Zahavi'yi geçerek ülke dışındaki bir ligde en çok gol atan İsrailli oyuncu oldu. 
 
 
 

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