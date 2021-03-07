Galatasaray Sivasspor

MAÇTAN DAKİKALAR

79' Galatasaray bu dakikalarda baskısını arttırdı.

81' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde uygun durumda olan Halil'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

58' Galatasaray'da Belhanda, Yatabare'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Younès Belhanda

61' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Linnes'in ortasında kale önünde Babel'in kafa vuruşunda kaleci Ali gole izin vermedi.

63' Galatasaray'da Muslera, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Muslera

63' Galatasaray'da Marcao, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão

66' Uğur Çiftçi, Babel'le girdiği ikili mücadelede topa eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

68' Falcao, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.Gol - Falcao

50' Galatasaray'da sakatlanan Donk yerini Luyindama'ya bıraktı.Ryan Donk - Christian Luyindama

42' Sivasspor'da Yatabare, Donk'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mustapha Yatabaré

38' Sivasspor yeniden öne geçti! Kullanılan uzun taçta Savundamda seken topua Gradel'in şutunda Muslera'dan seken topu Boyd kale önünde ağlara gönderdi.Gol - Tyler Boyd

25' Galatasaray etkili geldi. Falcao ile verkaça giren ve sol kanattan içeri giren Onyekuru topu penaltı noktasına çevirdi. Savunma topu uzkalaştırdı.

32' Sivasspor'da Gradel, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Max Gradel

14' Babel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Falcao, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı plase vuruşunda top direğe de çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Falcao

17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Babel'in ortasında arka direkte bomboş durumda olan Onyekuru'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

9' Linnes'in hatalı geri pasında topu takip eden Gradel topu ağlara gönderdi.Gol - Max Gradel

7' Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasında topla buluşan Fernandes rakibinden sıyrıldıktan ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali topa iki hamlede sahip oldu.

6' Taylan Antalyalı'nın uzun pasına hareketlenen Falcao'dan önce top kaleci Ali'de kaldı.