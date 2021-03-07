Galatasaray Sivasspor

07 Mart 2021 Pazar - 18:40
| Son Güncelleme : 07 03 2021 - 20:51
MAÇTAN DAKİKALAR
81' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde uygun durumda olan Halil'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
79' Galatasaray bu dakikalarda baskısını arttırdı.
79'
Galatasaray'da Onyekuru yerini Arda'ya bıraktı.Henry Onyekuru - Arda Turan
79' Galatasaray'da Fernandes yerini Halil'e bıraktı.Gedson Fernandes - Halil Dervisoglu
72' Sivasspor'da Yatabare yerini Kayode'ye bıraktı.Mustapha Yatabaré - Olarenwaju Kayode
72' Galatasaray'da Belhanda yerini Kerem'e bıraktı.Younès Belhanda - Kerem Aktürkoglu
72' Galatasaray'da Babel yerini Feghouli'ye bıraktı.Ryan Babel - Sofiane Feghouli
68' Falcao, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.Gol - Falcao
66' Uğur Çiftçi, Babel'le girdiği ikili mücadelede topa eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
63' Galatasaray'da Marcao, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
63' Galatasaray'da Muslera, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Muslera
61' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Linnes'in ortasında kale önünde Babel'in kafa vuruşunda kaleci Ali gole izin vermedi.
58' Galatasaray'da Belhanda, Yatabare'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Younès Belhanda
54' Sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
50' Galatasaray'da sakatlanan Donk yerini Luyindama'ya bıraktı.Ryan Donk - Christian Luyindama
42' Sivasspor'da Yatabare, Donk'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mustapha Yatabaré
38' Sivasspor yeniden öne geçti! Kullanılan uzun taçta Savundamda seken topua Gradel'in şutunda Muslera'dan seken topu Boyd kale önünde ağlara gönderdi.Gol - Tyler Boyd
33' Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanattan Saracchi'nin pasında ceza sahasında Belhanda'nın uygun durumda şutunda top yandan dışarı gitti.
32' Sivasspor'da Gradel, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Max Gradel
25' Galatasaray etkili geldi. Falcao ile verkaça giren ve sol kanattan içeri giren Onyekuru topu penaltı noktasına çevirdi. Savunma topu uzkalaştırdı.
17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Babel'in ortasında arka direkte bomboş durumda olan Onyekuru'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.
14' Babel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Falcao, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı plase vuruşunda top direğe de çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Falcao
9' Linnes'in hatalı geri pasında topu takip eden Gradel topu ağlara gönderdi.Gol - Max Gradel
7' Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasında topla buluşan Fernandes rakibinden sıyrıldıktan ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali topa iki hamlede sahip oldu.
6' Taylan Antalyalı'nın uzun pasına hareketlenen Falcao'dan önce top kaleci Ali'de kaldı.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI İLK11'LERİ:
Galatasaray: Muslera; Linnes, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Onyekuru, Gedson Fernandes, Belhanda, Babel; Falcao.
Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
Sivasspor: Ali Şaşal; Ahmet, Robin, Samba, Uğur; Hakan, Ziya, Fayçal; Boyd, Yatabare, Max.