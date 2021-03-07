Galatasaray - Sivasspor maçı Misli.com'da

GALATASARAY - SİVASSPOR

Süper Lig'de üst üste 8 maç kazandıktan sonra Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Mostafa Mohamed'i de kaybetmişti.Mısırlı golcü kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek, gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak.Geçtiğimiz sezon sansasyonel bir şekilde transferi gerçekleşen Kolombiyalı yıldız, gollerinden çok sakatlıklarıyla gündemde yer alsa da Mohamed'in yokluğunda kendini bir kez daha gösterme fırsatı yakalayabilir.TD Fatih Terim son 4 maçta ön liberoda Oghenekaro Etebo ile başlamıştı, Sivasspor karşısında Taylan Antalyalı'yı yeniden ilk 11'de oynatması bekleniyor.Sol bek Marcelo Saracchi hafta arası takımla birlikte çalıştı, Mohamed dışında göze çarpan tek eksik Emre Taşdemir kaldı.

Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen Sivasspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt cezalı.TD Rıza Çalımbay; savunmada Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa'dan, orta sahada Claudemir ve Isaac Cofie'den de sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacak.5 maçlık yenilgisiz seride kaledeki ilk tercih Muammer Yıldırım'dı, bayrağı Ali Şaşal Vural teslim aldı, Mamadou Samassa yedek kulübesinde bekledi.Takımın en etkili ismi şüphesiz Max Gradel... 26 lig maçına 8 gol sığdıran tecrübeli kanat oyuncusu, 9 da asist yapmayı başardı.Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd henüz skor katkısı yapamadı. Orta alanda kaptan Hakan Arslan ve Fajçal Fajr direnci yukarıda tutuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray iç sahada oynadığı son 6 lig maçının hiçbirinde ilk yarıda kalesinde gol görmedi.

- Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Rıza Çalımbay, Fatih Terim'e rakip olduğu 10 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 8 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!%57'lik kesim 8 maç üst üste kazandıktan sonra Ankaragücü'ne kaybeden sarı-kırmızılı takımın, Sivasspor engelini firesiz aşıp yeni bir galibiyet serisi başlatacağını düşünüyor...%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

