Galatasaray sorusuna sinirlendi!

Diagne ile birlikte sarı kart gördü

Derbi gününde ‘Galatasaray’ sorusu

‘Şimdi sırası mı!’ minvalinde bir yanıt

Deneyimli orta saha oyuncusu yanıt olarak “Bugünün tarihi ne? 7 Kasım. Galatasaray maçı ne zamandı? Dolayısıyla şimdi Spartak maçıyla ilgili konuşmalıyız, Galatasaray maçını mı konuşacağız? Öyle değil mi?” ifadelerini kullandı. (Skorer)