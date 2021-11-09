Galatasaray sorusuna sinirlendi!

Galatasaray maçının tekrarı konusunda yorumu istenen Lokomotiv Moskova orta saha oyuncusu Barinov basın mensuplarına 'Şimdi sırası mı?' yanıtını verdi.

09 Kasım 2021 Salı - 13:08
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Galatasaray’ın hükmen galibiyet ya da tekrar edilmesi için UEFA’ya başvuruda bulunduğu Lokomotiv Moskova maçındaki olayla ilgili, pozisyonun içindeki bir oyuncu ilk kez konuştu. Maçın hakeminin Rus ekibinden Dmitry Zhivoglyadov’a ikinci sarı kartı gösterdiği iddia edilirken, buna karşın oyunda kalması ve kalan dakikaları oynaması tartışma yaratmıştı.
 
Diagne ile birlikte sarı kart gördü
 
Yapılan faulün ardından saha içi karışmış ve maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, Galatasaray'dan Diagne; Lokomotiv Moskova'dan ise Barinov ile Zhivoglyadov'a sarı kart göstermişti. İkinci sarı kartını gören ve oyundan ihraç edilmesi gereken Dmitry Zhivoglyadov ise bu pozisyonda kendisine kart çıkmasının ardından şaşkınlık emareleri ortaya koymuştu.
 
Derbi gününde ‘Galatasaray’ sorusu
 
Aynı pozisyonda sarı kart gören bir diğer Lokomotivli futbolcu Barinov konuyla ilgili ilk kez konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rus basını tarafından ‘Galatasaray maçının tekrar oynanması konusunda ne söylersin?’ diye soruldu. Ancak bu sorunun, Lokomotiv’in derbi maçı olan Spartak Moskova karşılaşmasıyla aynı günde gelmesi nedeniyle Barinov bozuk çaldı.
 
‘Şimdi sırası mı!’ minvalinde bir yanıt
 
Deneyimli orta saha oyuncusu yanıt olarak “Bugünün tarihi ne? 7 Kasım. Galatasaray maçı ne zamandı? Dolayısıyla şimdi Spartak maçıyla ilgili konuşmalıyız, Galatasaray maçını mı konuşacağız? Öyle değil mi?” ifadelerini kullandı. (Skorer)

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Etiketler: spartak moskova barinov
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