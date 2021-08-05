Galatasaray – St. Johnstone

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

34' Galatasaray etkili geldi. Muhammed'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.