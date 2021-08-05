Galatasaray – St. Johnstone

05 Ağustos 2021 Perşembe - 21:35
| Son Güncelleme : 05 08 2021 - 22:09
Galatasaray, UEFA Avrupa
Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya Premiership ekiplerinden St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
46'
Galatasaray'da van
Aanloth yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Patrick van Aanholt - Ömer Bayram
46'
Galatasaray'da Arda Turan
, Babel'in yerine oyun
a dahil oldu.Ryan Babel - Arda Turan
Galatasaray baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
34' Galatasaray etkili geldi. Muhammed'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
30' St. Johnstone'da Kane, Aytaç Kara'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Chris Kane
27' İskoçya ekibi etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda Wotherspoon'un soldan ceza sahasına girer girmez şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
20' Galatasaray bu dakikalarda rakibini bunaltıyor. Sol kanattan ceza sahasına giren van Aanholt'ın ortasında arka direkte Muhammed'ten önce savunma topu uzaklaştırdı.
8' Direkten döndü! Sol kanattan Aytaç'ın ortasında ceza sahasında Muhammed'in indirdiği topta Kerem'in şutunda top direkten dönüp oyun alanına geri döndü.
3' Galatasaray gole çok yaklaştı! Aytaç'ın ceza sahasına şık ortasında kale önünde topla buluşan Mostafa'nın şutu üstten auta çıktı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed
St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Devine, Rooney, Wotherspoon, McCann, Davidson, O'Halloran, Kane