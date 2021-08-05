Galatasaray - St. Johnstone maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

PSV Eindhoven'a elenip Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmek için 3. ön eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 10:12
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PSV Eindhoven eşleşmesinde umduğunu bulamayıp elenen ve Şampiyonlar Ligi macerasına nokta koyan Galatasaray'da, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den kendilerine takım bulmaları istendi. O eşleşmeye kıyasla burada, Avrupa Ligi'nde TD Fatih Terim'in sahaya yeni transferlerle çıkması bekleniyor. Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Patrick van Aanholt, orta alanda Berkan Kutlu izleyeceğiz. PSV maçlarını pas geçen Taylan Antalyalı'nın da ilk 11'de oynaması bekleniyor. Hücumun bir kenarında Kerem Aktürkoğlu ve gole en yakın ismin Mostafa Mohamed olması beklenirken; diğer kanatta ise Ryan Babel ile Arda Turan arasındaki karar maç saati verilecek.
 
St. Johnstone ise geçen sezon hem İskoçya Kupası'nı hem de İskoçya Lig Kupası'nı müzesine götürdü. TD koltuğuna ilk kez geçen Callum Davidson, efsanesi olduğu kulüpte tarihi başarılara imza attı. İskoçya'da yeni sezonu, Dingwall'da Ross County ile 0-0 kalarak açtılar ancak bir penaltı kaçırıp bir topları da direkten döndü. Orta alanda oynayan, Kuzey İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Ali McCann, İngiltere alt lig ekiplerinin radarında... Sağ kanadı emanet ettikleri Shaun Rooney, zafer yolunda iki kupa maçlarında da sürpriz goller atarak dikkat çekmişti. Hücumdan Guy Melamed gibi saf bir golcüyü kaybettiler, yerini de henüz dolduramadılar. Davidson'un Stevie May'in yanında Chris Kane ile oynaması bekleniyor. Takımı kabaca 3-5-2 olarak sahaya süren Davidson, sakatlık-ceza olmadıkça stoperdeki "Kerr, McCart & Gordon" üçlüsünü asla bozmaz.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Geçen sezonu ve bu sezon oynanan hazırlık maçlarını da hesaba katarsak, Galatasaray'ın son 7 maçında "karşılıklı gol" izledik.
- St. Johnstone 4 sezon sonra Avrupa maçına çıkacak. 9 sezon önce Eskişehirspor'la oynamışlar, Türkiye'de 2-0 kaybedip İskoçya'da 1-1 berabere kalarak elenmişlerdi. (İskoçya'da attıkları tek golün asisti Callum Davidson'dandı)
 
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