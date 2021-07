Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim canlı yayında açıkladı: Ghezzal'i çok istedim ama...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim , PSV maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, transfer sorusu üzerine, "Ghezzal'ı reddetmedim. Çok istedim." ifadesini kullandı.

Fatih Terim'in sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Üçlü oynadık, öyle başladık, sonra dörde döndü. Arkadaşlar bir strateji yaparsınız bazen, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyunu daha tutan, ilk başlardaki presi yapacaklarını bildiğimiz için, oradan gol yemeden, daha az pozisyonla çıkan bir Galatasaray , bunu 15-20 dakika düşünmüştük. 17-18. dakikada normal düzenimize, 4-3-3'e döndük. Bizde şöyle bir huy vardır, o gün değişik neyse, ona atıf yapılır. O gün de değişik olan 3'lüydü. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için, sanıyorum bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Sosyal medyada, gazetede ne yazılıyorsa ona inanıyoruz.

Şöyle baktığımızda bir sezon önceyi yani Mayıs'ın sonunda biten ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu, bir defa lig biter bitmez aşağı yukarı biz 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Henry, Saracchi, Halil ve Gedson otomatik olarak kulüplerine döndüler.

Kendi mali sıkıntılarımız artı UEFA 'nın bizi cezalandırmasından kaynaklanan... 3 Sene ceza geldi. Belhanda'yı, Donk'u, Şener'i de kaybettik. Birdenbire ceza yemesine rağmen Oğulcan'ı da kaybettik. En formda oyuncumuz. Bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin ve Emre Akbaba corona oldular. Sağ bekimiz yok, orta sahamız yok demedim, demiyorum. O hata bana ait. 1 sene önceden böyle çıktığımızda 14 Haziran'da açtığınız bir sezonda daha seçim yapılmamıştı.

Benle başkanımızda aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum, oyuncu gelmiş ben 'hayır' demişim.

96'da bile kimseye sabır demedim. 3 yıl içinde ne bir şeylerden vazgeçeceğiz ne de denemekten vazgeçeceğiz.

2 golden şampiyonluğu kaybettik. Galatasaray hepinizin en iyi onayladığı, en iyi oynayan takımdı. Pandemide neler olduğuna girmek istemiyorum. Bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bundan sonraki kadro planlamasında... Karar verdiğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Genç oyuncularımızın ücretlerine biz karar vereceğiz.

10 oyuncu da alsak elenebilirdik. Olabilecek ne varsa bizim aleyhimize oldu. Hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Genel anlayışımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek.

Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu. Ayın 1'ine kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir. Türkiye'den başka kulüplerde takip olmuş ama Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını sanmıyorum. Öyle 3 transferle 4 transferle kalacağımızı sanmayın. Daha da olacak. Aşağı yukarı 20 oyuncu gitti.

Ghezzal'ı reddetmedim. Çok istedim. Şahsi oyunculara girmek istemem. Bu çok oluyor. Geçen seyirciyle karşılaştık. Beşiktaş maçı öncesi bizati rica ettim. Ben istememişim. Benden teyit ettirmeden ne siz ne Galatasaraylılar itibar etmesin. Öyle söylediğimiz zaman herkesin önüne çıkıyor.

Morutan'ı çok beğeniyorum. Bize haberde göndermiş. Makul bir paraya herhalde bize bir şey demez. Zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de abileri burada verdi. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu.