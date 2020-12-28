Galatasaray Terim'siz dolu dizgin devam ediyor

28 Aralık 2020 Pazartesi - 8:10
Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Fatih Terim
’in ilerleyen haftalarda da takımı yalnız bırakacak olması başlangıçta camiada kaygı yaratsa da, korkulan olmadı.
PFDK tarafından beş maçlık soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verilen Terim’in durumunun kaygı yaratması boşuna değildi çünkü Cim Bom geçmişte benzer durumlarda büyük sıkıntı çekmişti. Ancak bu sefer öyle olmadı, sarı-kırmızılılar Terim’den yoksun çıktıkları önce Göztepe ardından Trabzonspor
maçlarını kazanmayı başardı.
Fatih Terim, 2012-13 sezonundaki Orduspor
maçında tribüne gönderildi. Sonraki iki karşılaşmada deneyimli teknik adamın yokluğu hissedildi. Eskişehirspor
ile berabere kalan Galatasaray
, Gençlerbirliği’ne ise mağlup oldu.
2018-19 sezonunda önce sezonun 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde cezalandırılan Terim, ardından sondan ikinci haftada da, Başakşehir
ile yapılan lig mücadelesinde tribüne gönderildi.
Sarı-lacivertli takımla yapılan maçtaki olaylardan verilen yedi maçlık cezada Galatasaray, ilk iki maçında Kayserispor
’u yendi, Konyaspor
ile berabere kaldı. Ardından Beşiktaş
’a kaybeden Aslan; Rizespor
ve Başakşehir karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı, Sivasspor
ve Ankaragücü maçlarını kazanırken, bu süreçte 9 puan kaybı yaşadı. Başakşehir maçında aldığı cezanın ardından çıkılan Terim’siz maçlarda ise Cim Bom, Sivasspor’a ve Denizlispor
’a yenildi.