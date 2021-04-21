Galatasaray - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 19:21
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
17' Maçta tempo oldukça düşük.
12' Galatasaray etkili geldi. Taylan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
10' Bakasetas'ın sağ kanattan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda kaleci Muslera topu dışarı tokatladı.
4' Trabzonspor etkili geldi. Bakasetas'ın ceza sahasına girer girmez sert şutunda kaleci Muslera topu zorlukla çeldi.
2' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında şutunda top üstten dışarı gitti.
 
İLK 11'LER
 
GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

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