Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 3

Süper Lig'de 30. haftanın en kritik müsabakasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, 10 kişi kalan Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip zirve takibini sürdürdü.

05 Temmuz 2020 Pazar - 20:11 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 23:22
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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Galatasaray 52 puan ile 4. sırada yer alırken Trabzonspor ise 58 puanla ikinci sırada yer alıyor.
 
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
 
7. dakikada Ndiaye’nin ceza yayından vuruşunda Donk’tan seken topu alan Ekuban’ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
10. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba’nın pasını yine Feghouli’ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
32. dakikada Feghouli’nin Da Costa’ya yaptığı müdahalede VAR’a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli’ye kırmızı kart gösterdi.
40. dakikada Donk’un ceza sahası içinde Sörloth’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR’da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
 
49. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin  yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.
 
53. dakikada sarı-kırmızılı savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla  bir anda ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye'nin şutunu kaleci Okan Kocuk son anda  kornere çeldi.
 
70. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sosa'nın sağdan yaptığı  ortada arkada direkte topa yükselen Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye  gönderdi: 0-2
 
 73. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinden şutunda Marcao'ya  çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
 
90 1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hüseyin Türkmen'in ceza  sahası içinde Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır  penaltı noktasını gösterdi. 90 3. dakikada topun başına geçen Seri, topu filelere  gönderdi: 1-2
 
90 5. dakikada Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topla buluşan  Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi:  1-3
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray:  Okan Kocuk; Mariano, Donk, Marcao, Saracchi; Seri; Feghouli, Belhanda, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram; Emre Akbaba.
 
Trabzonspor:  Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

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