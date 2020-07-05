Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 3

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Ndiaye’nin ceza yayından vuruşunda Donk’tan seken topu alan Ekuban’ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba’nın pasını yine Feghouli’ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

32. dakikada Feghouli’nin Da Costa’ya yaptığı müdahalede VAR’a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli’ye kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada Donk’un ceza sahası içinde Sörloth’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR’da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.

53. dakikada sarı-kırmızılı savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla bir anda ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye'nin şutunu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

70. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sosa'nın sağdan yaptığı ortada arkada direkte topa yükselen Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-2

73. dakikada Abd ulkadir Ömür'ün ceza sahası içinden şutunda Marcao'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

90 1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 90 3. dakikada topun başına geçen Seri, topu filelere gönderdi: 1-2

90 5. dakikada Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topla buluşan Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-3