Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Mario Götze...

Sarı kırmızılılar orta sahaya güçlü bir ismi getirmek isterken, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'yi listesine almıştı. Alman yıldızla yapılan transfer müzakerelerinde el sıkışıldığı ifade edilirken, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı dile getirildi.

15 Eylül 2020 Salı - 12:23
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Süper Lig'de sezona üç puanla başlayan G.Saray, transfer çalışmalarını sürdürürken 10 numara arayışlarına yönelik ortaya atılan iddia camiada heyecan yarattı.
 
Younes Belhanda'nın takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine arayışta olan sarı-kırmızılıların Mario Götze ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında. Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Alman oyuncuya yılda 5 milyon Euro önerdiği kaydedilirken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
 
ORTA SAHAYA BESİC GELİYOR
Bonuslarla beraber 4.5 milyon Euro'ya oynayan Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarıkırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu ön libero dışında stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapıyor.
 
 

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Etiketler: Galatasaray Mario Götze transfer
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