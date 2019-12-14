Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden: Funes Mori ve Yohan Boli

Sarı-Kırmızılılar sezonu kapatan Luyindama’nın yerine Villarrealli Funes Mori’yi transfer etmek istiyor. Golcü için de harekete geçen yönetimin hedefinde St. Truiden'li Yohan Boli var.

14 Aralık 2019 Cumartesi - 14:37
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Ara transferde 4-5 bölgeye takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketlilik artıyor... Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini dondurarak tecrübeli bir stoper transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da hedef belli oldu. Villarreal'de oynayan Ramiro Funes Mori listenin ilk sırasında.
 
25 KEZ ARJANTİN FORMASI GİYDİ
 
Fatih Terim'in de alınmasına onay verdiği Arjantinli stoper bu sezon Villarreal'da forma şansı bulamıyor. 25 kez milli takımda oynayan 28 yaşındaki Tangocu için kulübüne kiralama teklifi yapılacak.
 
ANDONE'NİN YERİNE ALINACAK
 
Takımın bir başka sakat ismi Andone'nin de sözleşmesini donduracak olan Galatasaray gözünü Belçika'ya dikti. Yönetim, St. Truiden'de oynayan Yohan Boli için çalışmalara başlamış durumda.
 
LİGDE 17 MAÇTA 10 GOL ATTI
 
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fildişili forvet bu sezon 17 lig maçında 10 gol attı. Boli'nin ismi birçok Avrupa kulübüyle de anılıyor.
 
9 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
 
Geçen sezon başında 9 milyon Euro karşılığında Everton'dan Villarreal'e transfer olan Funes Mori güçlü fiziği ve sert futbolu ile tanınıyor. (Takvim)
 

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