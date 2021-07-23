Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni sağ bek Fransa'dan geliyor...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ardından bir genç yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey'yi KAP'a bildirdi.

23 Temmuz 2021 Cuma - 22:35 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 23:39
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Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray transferde vites artırdı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile anlaştığı iddia edilen Galatasaray, yeni sağ bekini de Fransa'da buldu.
 
DeAndre Yedlin'den memnun olmayan ve Omar Elabdellaoui'nin dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç sağ bek Sacha Boey ile anlaşma sağladı ve transferi KAP'a bildirdi.
 
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;
 
13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
 
PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE!
 
İtalyan gazeteci Fabricio Romano, Galatasaray'ın Boey ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun Pazar günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti.
 
Galatasaray'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boey için ne kadar bonservis ödeyeceğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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