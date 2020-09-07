Galatasaray transferi açıkladı! Etebo...

Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 17:18
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Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
 
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
 
Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
 
Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray Kulübü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi.
 
İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Futbolcu havalimanında olduğu sıralarda ise Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerine başlanıldığını KAP'a bildirdi.
 
KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
 
Oghenekaro Etebo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Etiketler: Galatasaray Etebo transfer
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