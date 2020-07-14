Galatasaray transferi konuşulurken Arda Turan'ın yeni takımı için flaş iddia

Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, "Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol basını da Arda Turan'ın Galatasaray'la anlaşma sağladığını yazarken, Barcelona ile sözleşme sona sona eren tecrübeli ismin yuvasına döneceğini ifade etti.

'MAÇ BAŞINA 25 BİN EURO' DEDİLER

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.

KAPTAN ARDA

AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.