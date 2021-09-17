Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden maaşları çıkardı

Dün akşam Lazio'yu 1-0 yenerek 630 bin euro'yu kasasına koyan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden şimdiye kadar 6 milyon 861 bin Euro kazandı.

17 Eylül 2021 Cuma - 12:14
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Sezon başında transfere 25.3 milyon Euro harcayarak tarihin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Sarı-Kırmızılılar maaş bütçesini de 62.5 milyon Euro'dan, 48.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Takımın yaş ortalamasını da düşürerek genç ve dinamik bir ekip yaratan Aslan bu durumun karşılığını sahada da almaya başladı.
 
Aslan, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye diş geçiremese de UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ve Randers'ı eleyerek gruplara kalmasını bildi. Kupa 2'ye katılım parası olarak 3 milyon 63 bin Euro'luk gelir elde eden Cim Bom, son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle de Avrupa Ligi'ndeki katsayı hissesinden de yararlandı. Bu nedenle yüzde 15'lik bir gelir daha sağlayan Aslan 3 milyon 168 bin Euro'yu da kasasına koydu.
 
Gruptaki ilk maçında da İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 deviren Galatasaray 630 bin Euro'luk galibiyet priminin de sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, böylece şimdiden UEFA Avrupa Ligi'nden 6 milyon 861 bin Euro (69.4 milyon TL) kazandı.
 
Yeni sezon öncesinde tam 9 ismi kadrosuna katan Aslan söz konusu futbolculara toplamda senelik 7 milyon 90 bin Euro ödeyecek. Yani Galatasaray henüz Eylül ayı dahi sona ermeden sadece UEFA'dan kazandığı parayla, yeni yıldızlarının yıllık maaşlarının neredeyse tamamını çıkarmış oldu.
 
Galatasaray'ın yeni futbolcularının maaşları
 
Berkan Kutlu: 700 bin Euro
 
Barış Alper: 380 bin Euro
 
Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro
 
Cicaldau: 900 bin Euro
 
Boey: 480 bin Euro
 
Aanholt: 1.9 milyon Euro
 
Nelsson: 800 bin Euro
 
Morutan: 630 bin Euro
 
Assunçao: 450 bin Euro

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Etiketler: galatasaray uefa avrupa ligi galatasaray uefa kazancı
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