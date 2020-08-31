Galatasaray 2-0 Ümraniyespor



Dk 6 Falcao (1-0)

Dk 80 Ömer Bayram (2-0)

Ümraniyespor'un 11'i: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray, golcü futbolcusu Falcao'nun golü ile maçta 1-0 öne geçti.

Farklı 11'le sahada

Galatasaray 2. yarıda farklı bir 11'le sahada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekipte OKan Kocuk, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sekidika, Feglouli sahaya çıkan isimler oldu.

Maçın 80. dakikasında Galatasaray adına bu kez Ömer Bayram sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.