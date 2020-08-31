Galatasaray 2-0 Ümraniyespor

2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray hazırlık maçları ile eksiklerini gidermeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ümraniyespor'u konuk etti. Galatasaray Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:34 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 17:54
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Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. 2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Fatih Terim'in öğrencileri yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip bugün Ümraniyespor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Falcao ve Ömer Bayram kaydetti. 
 
Galatasaray 2-0 Ümraniyespor 
 
Dk 6   Falcao             (1-0)
Dk 80 Ömer Bayram (2-0)
 
Galatasaray 11'i: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Saracchi, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Belhanda, Falcao, Diagne
Ümraniyespor'un 11'i: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin
 
Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray, golcü futbolcusu Falcao'nun golü ile maçta 1-0 öne geçti.
 
Farklı 11'le sahada
Galatasaray 2. yarıda farklı bir 11'le sahada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekipte OKan Kocuk, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sekidika, Feglouli sahaya çıkan isimler oldu. 
 
Maçın 80. dakikasında Galatasaray adına bu kez Ömer Bayram sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 
 
 
Galatasaray yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. 
 

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Etiketler: Galatasaray Ümraniyespor maç
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