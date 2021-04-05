Galatasaray Vahdettin Engin'i istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklaması üzerine istifaya davet etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi - 21:03
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde 'Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz' şeklinde bir bildiri yayınlamıştı." ifadeleri kullanıldı.
 
Vahdettin Engin'in, 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etmesinin hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı olduğunun vurgulandığı açıklama, şöyle sona erdi:
 
"Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz. 1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!"
 

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Etiketler: galatasaray istifa açıklama
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