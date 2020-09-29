Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Galatasaray, "saha olayları" ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

29 Eylül 2020 Salı - 20:26 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 20:28
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verdi.
 
Ahmet Ağaoğlu ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.
 
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü Başkanı ALİ AHMET AĞAOĞLU'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Etiketler: TFF futbol pfdk Galatasaray
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